Итак, Мне нужны два человека (периодически ко мне обращаются заказчики на каркасные дома): 1. Просто моделлер. Т.е по планировке и примерным фасадам надо выстроить трехмерку в цвете. Ну и по надобности внести пару-тройку изменений. Качество не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать каталог фасадного декора для компании, которая занимается производством изделий из пенопласта.
Четкое ТЗ будут предоставлено. Для примера каталог другой компании: http://artfasad.com/documents/katalogdekora.html
Проект можно поделить на несколько этапов:
1. создание базы профилей в 3d на базе существующих 2d - вы можете
сделать несколько примеров, а мы их воплотим по всем элементам.
2. cоздание рисунков 6 разных типов фасадов с применением наших
элементов фасадного декора
3. оформление самого каталога - создание типовой страницы,
наполнение страниц элементами и рисунками
4. верстка и предпечатная подготовка
Готов ответить на все вопросы.Срок 1 месяц.
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