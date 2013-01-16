Необходимо создать каталог фасадного декора для компании, которая занимается производством изделий из пенопласта.

Четкое ТЗ будут предоставлено. Для примера каталог другой компании: http://artfasad.com/documents/katalogdekora.html

Проект можно поделить на несколько этапов:

1. создание базы профилей в 3d на базе существующих 2d - вы можете

сделать несколько примеров, а мы их воплотим по всем элементам.

2. cоздание рисунков 6 разных типов фасадов с применением наших

элементов фасадного декора

3. оформление самого каталога - создание типовой страницы,

наполнение страниц элементами и рисунками

4. верстка и предпечатная подготовка

Готов ответить на все вопросы.Срок 1 месяц.