Архитектор на каркасники

Итак,

Мне нужны два человека (периодически ко мне обращаются заказчики на каркасные дома):

1. Просто моделлер. Т.е по планировке и примерным фасадам надо выстроить трехмерку в цвете. Ну и по надобности внести пару-тройку изменений. Качество не обязательно супер-пупер. Как правило, это просто реставрация дачных домиков.

2. На рабочку. Т.е. по согласованным эскизам надо сделать рабочие чертежи: фундамент, кровля, стропила, стены, балки и т.д. А если эскиз еще не согласован, то сначала сделать с заказчиком эскиз, а по нему уже и рабочку (оплачивается дополнительно).

В личку или здесь пишите на какой вид работ вам предпочтительнее. и цены. (за штуку, за рабочку по согласованным эскизам, и за рабочку с эскизником)

Уже есть заказ на 5 моделей-трехмерок в цвете (т. по первому пункту)