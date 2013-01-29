Доработать диплом по архитектуре

Необходимо разработать смету в ФЕР, ОСНБЖ. Работа по дефектному акту либо с выездом на место, г. Москва.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тема: Реконструкция здания с пристройкой ….
Графическая часть и пояснительная записка одобрена руководителем, однако надо сделать ряд доработок:
1. Корректировка чертежа (автокад/архикад) - установка колонны + теплотехнический расчёт стены.
2. Корректировка чертежа - исправить расположение окон.
3. Расчёт фундамента + исправить отметки на чертеже.
4. Вынести на отдельный лист альтернативный вариант по
объемно-планировочному решению с другим шагом расположения колонн. Сравнить два варианта. Результаты сравнения оформить таблицей.
Подробности и материалы диплома отправлю в ответ на запрос
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