Выбрать CMS для магазина, сверстать и посадить

Здравствуйте, уважаемые!

Разработан дизайн (psd) для Интернет-магазина. Изначально планировался под Amiro, но от этого движка отказались.

От вас жду предложений по качественной open source CMS, срокам и стоимости вёрстки и интеграции (без переноса контента).

Оплата Яндекс.Деньги предпочтительно, на крайний случай можем рассмотреть другие варианты.

Во вложении: техническое задание, макеты в просмотровом формате.

Сейчас магазин здесь: doma-voda.ru, сидит на Amiro. ТЗ писалось под её функционал, который, в принципе, устраивает, но нужен другой движок.