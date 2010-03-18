Сайт с голосованием и фотогалереей на Drupal

Для маркетинга своих продуктов и попутно сбора email адресов зарубежная фирма хочет периодически запускать "акции" - голосования. Пользователь может зарегистрироваться на сайте, создать свой профайл. Материалы это - фотография и возможно короткий рассказ к ней. Посетитель сайта может просматривать фото и читать рассказ И, в итоге - проголосовать за понравившееся фото (при голосовании - нужно будет указать свой email). Можно отдать голос (т.е. проголосовать) только 1 раз за 24 часа.

В конечном итоге - победителем становится пользователь, фотографии которого (в сумме) получили наибольшее количество голосов. Регистрация - с пре-модерацией, т.е. прежде чем фото и рассказ пользователя появится на сайте, его должен проверить и одобрить (или отклонить) модератор.

Нужна также проверка email пользователя. На одобрение к модератору попадают только те профайлы, в которых email прошел проверку.

Пример функциональности - в аттаче (pdf).

Сайт по дизайну бедт сделан в стиле http://www.vegacommunity.com

Граф.дизайн будет предоставлен в psd.

Нужно чтобы в последствии можно было относительно легко создавать новые шаблоны (с новым дизайном).

На первой страинце - обязательно должен быть Slideshow Pro.

Если сильно желательно интегрировать с drupal (учитывать что он должен работать для многих сайтов).

На крайний случай (если интегрировать с друпал не удастся) - его можно отдельно администрировать.

Само содержание - должно наполняться редакторами сайта из Drupal.

Управление контентом (т.е. механизм наполнения страниц) - должен быть максимально понятен редактору.

Система должна поддерживать "многосайтовость" - т.е. таких голосований-соревнований может идти несколько одновременно - но - на _разных_ сайтах (разные домены и поддомены - multisite). А управляться все сайты должны одним экзмепляром приложения.

И обслуживаться - в одном и том же месте (т.е. один и тот же логин/пароль для доступа ко многим сайтам) в смысле - из административной части Drupal. (В том числе должно быть удобно копировать контент с одного сайта на другой, при этом граф. дизайн - будет разным).

По фотогалерее.

Должно быть ясно - кто ее создал (владелец).

На фото можно проголосовать и увидеть текущее количество голосов. Пользователи могут писать комментарии к фото.

Фото можно сортировать по популярности (т.е. по наибольшему кол-ву голосов), по алфавиту-по заголовку, по алфавиту-по имени участника, по времени (самые недавно посланные), по продукту (каждая фото привязана к типу продукта - всего - обычно ~4 типов продуктов, ну, порядка 10 скажем).

Также - должна быть возможность запостить страничку в свой twitter и facebook (простое).

Должны быть эти странички - Home, Регистрация, Голосовать, Продукты,

Партнеры, Правила, Согл. о конфиденциальности, Призы, победители, Поиск.

Экпорт контактов в CSV.

По модулям:

- многосайтовость

- Форма регистрации (для участия в соревновании)

- Фотогалерея / форма где голосуют (с доп информацией)

- сортировка фотогалереи

- экспорт в CSV

- победители и призы

- интеграция с Slideshow Pro

- некоторыe "визарды" - или "Calls to action" - см pdf.

Первым шагом (оплачиваемым) - будет создание вами уточненного задания, чтобы я его мог согласовать. Т.е. вы должны предложить более или менее точный вариант - как это будет выглядеть - для пользователя и для администратора (редактора) в drupal.

А также - некоторую архитектуру всего приложения с точки зрения программиста.

Для рассмотрения вас в качестве исполнителя пожалуйста:

Также укажите:

1) о вашем опыте работы с Drupal

2) Укажите ваш желаемый уровень оплаты в час.

(можно будет и по проектно работать, оплата в час нужна для ориентировки)

3) пришлите cv и список работ.

4) укажите ваши контактные данные - город, телефон, skype, email, icq. (обязательно)

5) укажите ваш уровень владения английским языком. (важно)

Высылайте ваши предложения на почту beaprog (at) gmail (dot) com.

С уважением,

Ярослав.