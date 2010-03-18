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Сайт с голосованием и фотогалереей на Drupal
Для маркетинга своих продуктов и попутно сбора email адресов зарубежная фирма хочет периодически запускать "акции" - голосования. Пользователь может зарегистрироваться на сайте, создать свой профайл. Материалы это - фотография и возможно короткий рассказ к ней. Посетитель сайта может просматривать фото и читать рассказ И, в итоге - проголосовать за понравившееся фото (при голосовании - нужно будет указать свой email). Можно отдать голос (т.е. проголосовать) только 1 раз за 24 часа.
В конечном итоге - победителем становится пользователь, фотографии которого (в сумме) получили наибольшее количество голосов. Регистрация - с пре-модерацией, т.е. прежде чем фото и рассказ пользователя появится на сайте, его должен проверить и одобрить (или отклонить) модератор.
Нужна также проверка email пользователя. На одобрение к модератору попадают только те профайлы, в которых email прошел проверку.
Пример функциональности - в аттаче (pdf).
Сайт по дизайну бедт сделан в стиле http://www.vegacommunity.com
Граф.дизайн будет предоставлен в psd.
Нужно чтобы в последствии можно было относительно легко создавать новые шаблоны (с новым дизайном).
На первой страинце - обязательно должен быть Slideshow Pro.
Если сильно желательно интегрировать с drupal (учитывать что он должен работать для многих сайтов).
На крайний случай (если интегрировать с друпал не удастся) - его можно отдельно администрировать.
Само содержание - должно наполняться редакторами сайта из Drupal.
Управление контентом (т.е. механизм наполнения страниц) - должен быть максимально понятен редактору.
Система должна поддерживать "многосайтовость" - т.е. таких голосований-соревнований может идти несколько одновременно - но - на _разных_ сайтах (разные домены и поддомены - multisite). А управляться все сайты должны одним экзмепляром приложения.
И обслуживаться - в одном и том же месте (т.е. один и тот же логин/пароль для доступа ко многим сайтам) в смысле - из административной части Drupal. (В том числе должно быть удобно копировать контент с одного сайта на другой, при этом граф. дизайн - будет разным).
По фотогалерее.
Должно быть ясно - кто ее создал (владелец).
На фото можно проголосовать и увидеть текущее количество голосов. Пользователи могут писать комментарии к фото.
Фото можно сортировать по популярности (т.е. по наибольшему кол-ву голосов), по алфавиту-по заголовку, по алфавиту-по имени участника, по времени (самые недавно посланные), по продукту (каждая фото привязана к типу продукта - всего - обычно ~4 типов продуктов, ну, порядка 10 скажем).
Также - должна быть возможность запостить страничку в свой twitter и facebook (простое).
Должны быть эти странички - Home, Регистрация, Голосовать, Продукты,
Партнеры, Правила, Согл. о конфиденциальности, Призы, победители, Поиск.
Экпорт контактов в CSV.
По модулям:
- многосайтовость
- Форма регистрации (для участия в соревновании)
- Фотогалерея / форма где голосуют (с доп информацией)
- сортировка фотогалереи
- экспорт в CSV
- победители и призы
- интеграция с Slideshow Pro
- некоторыe "визарды" - или "Calls to action" - см pdf.
Первым шагом (оплачиваемым) - будет создание вами уточненного задания, чтобы я его мог согласовать. Т.е. вы должны предложить более или менее точный вариант - как это будет выглядеть - для пользователя и для администратора (редактора) в drupal.
А также - некоторую архитектуру всего приложения с точки зрения программиста.
Для рассмотрения вас в качестве исполнителя пожалуйста:
Также укажите:
1) о вашем опыте работы с Drupal
2) Укажите ваш желаемый уровень оплаты в час.
(можно будет и по проектно работать, оплата в час нужна для ориентировки)
3) пришлите cv и список работ.
4) укажите ваши контактные данные - город, телефон, skype, email, icq. (обязательно)
5) укажите ваш уровень владения английским языком. (важно)
Высылайте ваши предложения на почту beaprog (at) gmail (dot) com.
С уважением,
Ярослав.
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