Задача для специалиста по Bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки169 просмотров

Необходимо поднять блог на разрабатываемом новостном сайте.

Сайт уже поднят на тестовой площадке.

Конечный срок: Вторник (23 марта).

Сверстаны многие шаблоны и практически готовы многие разделы так что не прийдется делать все с нуля.

Подробности – в личку.

Блог – первый этап в сотрудничестве, есть еще определенный объем работ, но об этом позже.

15 лет назад
MODStudio
Олег 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров