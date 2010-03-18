Задача для специалиста по Bitrix

Необходимо поднять блог на разрабатываемом новостном сайте.

Сайт уже поднят на тестовой площадке.

Конечный срок: Вторник (23 марта).

Сверстаны многие шаблоны и практически готовы многие разделы так что не прийдется делать все с нуля.

Подробности – в личку.

Блог – первый этап в сотрудничестве, есть еще определенный объем работ, но об этом позже.