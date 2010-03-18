Нужна консультация по Joomla

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка124 просмотра

Требуется консультация по icq: два38784семь

Есть два небольших вопроса, для человека который работает с cms joomla хватит я думаю и 10 мин.

Оплата Яндекс. деньги.

Joomla
15 лет назад
webspace
Андрей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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