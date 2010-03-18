Для маркетинга своих продуктов и попутно сбора email адресов зарубежная фирма хочет периодически запускать "акции" - голосования. Пользователь может зарегистрироваться на сайте, создать свой профайл. Материалы это - фотография и возможно короткий рассказ к ней. ...
Нужна консультация по Joomla
Требуется консультация по icq: два38784семь
Есть два небольших вопроса, для человека который работает с cms joomla хватит я думаю и 10 мин.
Оплата Яндекс. деньги.
Заявки фрилансеров
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