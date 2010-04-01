Перевести сайт на joomla и нормально отверстать

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Завершен11 заявок217 просмотров

Сайт q-dance.ru (набор страниц html)

нужно

а) перевести сайт на joomla

б) отверстать нормально, желательно не таблицами

HTMLJoomla
15 лет назад
xpetrov
Петр 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

web-maker
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
15 лет назад
$45
2 дня
Работа сделана на очень хорошем уровне. Помимо результата, с человеком просто очень удобно работать по целому ряду факторов, один из которых - постоянное наличие прямой связи с ним.
Работой с заказчиком доволен на все 100%. Чёткая задача, своевременная оплата, приятное культурное общение. Надеюсь на продолжение сотрудничества.

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web-maker
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
15 лет назад