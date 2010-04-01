Необходимо поднять блог на разрабатываемом новостном сайте. Сайт уже поднят на тестовой площадке. Конечный срок: Вторник (23 марта). Сверстаны многие шаблоны и практически готовы многие разделы так что не прийдется делать все ...
Перевести сайт на joomla и нормально отверстать
Сайт q-dance.ru (набор страниц html)
нужно
а) перевести сайт на joomla
б) отверстать нормально, желательно не таблицами
Выбранный исполнитель
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