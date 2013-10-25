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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
11 лет назад
ocStoreOpencart
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$220
10 баллов
11 лет назад
OpencartPrestaShop
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$220
8 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$35
0 баллов
12 лет назад
Изначально попросил предоплату (прямо в проекте), написал в Skype сумму предоплаты http://joxi.ru/UE9qUtg5CbBLWlhXGNg, после чего я сделал перевод http://joxi.ru/bFBqUtg5CbCgWQVllZQ. Обговоренные сроки были 1-2 дня, 7 августа я сделал оплату (ну и понятно передал все данные доступа к сайту), потом пошло кормление завтраками. 12 августа, 22 августа http://joxi.ru/9lBqUtg5CbBoWlxf4tU 27 августа http://joxi.ru/LVFqUtg5CbBZV5uqsCU 29 августа http://joxi.ru/dlFqUtg5CbBZVy4y_UA 3 сентября http://joxi.ru/i1FqUtg5CbDpVt0ukdA 10 сентября http://joxi.ru/wFFqUtg5CbA1Wave3QI 16 сентября http://joxi.ru/1VFqUtg5CbDAWHPcLYg Дальше просто не было сил просить. Человек безответственный. Нельзя брать деньги и включать мороз. Это мошенничество. Не можешь сделать - верни деньги! Всем советую! ОБХОДИТЕ ЭТОГО ВЕБ-МАСТЕРА. Его Skype: aror24 Его WMR: R293623380821 Его EMAIL: [email protected]
$270
8 баллов
12 лет назад
Opencart
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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