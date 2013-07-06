dvbrus

Владимир dvbrus

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

rihh
43 года
20 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Доработки сайтов на друпал
Drupal
Рекомендую к сотрудничеству.
Хорошая работа над 2-мя сайтами на друпал. Спасибо.
Ответный отзыв
newface
34 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Доработать фото с подписью
Все хорошо, советую.
Работа была выполнена очень быстро Спасибо
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sanjarbek89
Санжар 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$27
10 баллов
12 лет назад
Доработка Друпал
Drupal
Отличный заказчик. Задание формулирует чётко и понятно. Оплата - моментально. Рекомендую!
С поставленной задачей справился, благодарю за работу.
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Duplii
43 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$70
10 баллов
12 лет назад
Натянуть дизайн сайта на друпал
Drupal
Владимир отличный заказчик, четкое ТЗ. Приятно работать
Все сделано на ура. Спасибо Владимир за сотрудничество
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slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Доработка дизайна
Приятный в общении заказчик, уже третье сотрудничество с Владимиром проходит комфортно.
Работой доволен на 10 баллов Буду обращаться еще. Спасибо
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