Сергей Валитов (serejatoje) 27 лет, Россия 2 года в сервисе Был онлайн 1 час назад 145 отзывов(-2) Этот человек сделал мне работу на сайте, но поломал другое... я ему ...
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Напишите пожалуйста стоимость правкиВеб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $20
1. На главной странице надо чтобы вмещалось 4 товара в строку 2. На главной почему то отображается 2 яндекс счетчика, надо убрать второй 3. На главной есть блок ЗАДАТЬ ВОПРОС ВРАЧУ, тоде все поля сделать одинаковой ...Завершен10 лет назад
- $20
http://4lifedream.ru - Сайт на Друпале 7 Первый каталог «Трансфер Факторы» также остается в рублях Второй каталог «Товары 4Life США. Доставка по всему миру, кроме России и стран СНГ» необходимо ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
- $15
http://4lifedream.ru Сайт на Друпале 7 Первый каталог "Трансфер Факторы" также остается в рублях Второй каталог "Товары 4Life США. Доставка по всему миру, кроме России и стран СНГ" необходимо сделать в ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
www.4lifedream.ru 1. Добавить кнопку мы в соцсетях от uptolike 2. На сайте стоит модуль, для указания рекомендуемых статей (похожих статей), нужно чтобы у товаров также появилось "С этим товаром также покупают" ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Убрать шумыИконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен11 лет назад
Прошу доработать сайт artimport.ru Меню сделать боковое справа вместо горизонтального Слева сделать кнопку Создать запрос, вызывающую вебформу Исправить ошибку выходящую на главной странице.Завершен12 лет назад
Выглядеть должен как в файле Исходник в PSDЗавершен12 лет назад
- $50
Прошу доработать дизайн сайта Должно выглядеть как в прикрепленном сайте Вышлю исходникиДизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Основные разделы О компании Контакты Отзывы Вход в кабинет Курсы валютДизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Придумать и отрисовать, детали по скайпуЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Сайт 4lifedream.ru 1. Если войти в корзину, будет ошибка- надо исправить 2. Если нажать в корзине кнопку удалить рядом с товаром, то все виснет на несколько секунд 3. На сайте ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Сайт 4lifedream.ru 1. Вывести вес в кг наборов, но видеть должна роль администратора. (также как настроен сейчас вес товара) 2. Похожие статьи переназвать на «Рекомендуемые статьи, товары» 3. Поставить звездочки «*» напротив «Вопросы и ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт12 лет назад
Сайт 4lifedream.ru 1. В каталог вывести вес товара и вес наборов, но чтобы было видно только под администратором. Под другими пользователями останется как есть. 2. Вывести общий вес в корзину и на страницу ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
1. Сделать кнопки социальных сетей 2. Добавить счетчики посетителей 2. Сделать так чтобы при добавлении товара в корзину товар «улетал» в ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Доработать сайт на друпал + консультации по SEO, почасовая оплата Укажите обязательно стоимость часаЗавершен12 лет назад