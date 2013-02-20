Fardnight

Дмитрий Fardnight

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

Piligrim_
Максим 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
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Дмитрий оперативно решил нестандартную задачу, работой доволен
Оплату произвел, практически, сразу после сдачи проекта. Было приятно с ним работать.
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