Программа для сборки в шаблон значений из нескольких файлов

Тип программы - десктопная

Прототип интерфейса программы в файле приложении

1 - поле ввода шаблона. Шаблон состоит из идентификаторов, и окружающих их тегов и прочего текста

2 Всего имеется 7 идентификаторов,

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берутся из excel файла построчно Весь поиск значений ведется по значению id . id уникален для каждого блока

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берутся из txt файлов, поиск по id , копируется СТРОКА, содержащая id

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берутся из txt файлов, поиск по id , копируется СТРОКА, содержащая id +циклический поиск, для этого идентификатора возможно несколько значений, которые собираются последовательно

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берется из txt файла ,копируется БЛОК ТЕКСТА , содержащий ID, в настройках задаются параметры начала и конца блока

Успешно найденные элементы удаляются из доп файлов

Ненайденные значения записываются в лог файл ошибок

поиск ведется только по идентификаторам, указанным в шаблоне вверху окна программы

Вероятное количество блоков в цикле - 100-500

Результат собирается в txt файл

лог файл ошибок - отдельеый txt файл со списком ненайденных значений идентификаторов

все файлы находятся в одной папке

3 Кнопка пуск

4 репорт - ход работы .. обработано блоков...

Желаемая скорость обработки не более 1 минуты на 100 блоков