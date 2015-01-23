Статистическая выборка из таблицы Экселя

Требуется сделать выборку из таблицы Экселя.

Думаю, что это можно сделать без программирования, средствами самого Экселя, даже без макросов - фильтрами или сводными таблицами. Но могу ошибаться. Точно можно сделать, загнав данные в SQL-таблицу и делая выборку SQL-запросами.

Пример таблицы:

колонка 1: пол (м или ж)

колонка 2: возраст

колонка 3: соцстатус (студент или бизнесмен или служащий)

Нужно, например, показать, какой % служащих среди женщин, какой % среди мужчин.

Какой % бизнесменов в возрасте старше среднего (средним возрастом считаем среднее арифметическое по колонке) среди женщин, какой среди мужчин.

Нужны как абсолютные (количество), так и относительные (%) значения.

Данный пример не является реальной задачей -- в таблице будут другие типы данных, но суть должна быть понятна.

В идеале иметь возможность указать колонку, по которой считаем % для каждого значения при тех или иных условиях (для условий тоже указываются колонки и возможные значения - с возможностью указать "больше" или "меньше" заданного и больше или меньше среднего).