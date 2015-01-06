Создание базы данных

Требуется создать базу данных, по европейским странам.

Необходимые поля: Страна|Название Компании| Сайт |Э-мейл |Телефон |Продукция| Документ

Информацию брать из реестра сертификатов и деклараций:

http://188.254.71.82/rss_ts_pub/

http://188.254.71.82/rds_ts_pub/

Страна – изготовитель, это основной критерий отбора компаний. Компании будут повторятся, достаточно одного упоминания с одним документом.

Название Компании, Телефон, Продукция, Документ (Сертификат или Декларация) – Всё это можно получить из реестров.

Сайт и Э-мейл — необходимо найти вручную.

Страны так же интересующие нас: Швеция, Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Гренландия, Греция, Ирландия, Испания, Кипр, Литва, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Эстония.

Предложите, пожалуйста, свою цену за 500 контактов.

Предположительно, всего в двух реестах будет около 3000 уникальных записей.