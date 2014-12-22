Макрос для обновления товарных остатков интернет-магазина

Имеется огромное количество маил адресов в txt: Адреса в столбике, без дополнительной информации. Требуется: Проверить адреса на существование. Выдать результат: 1. База существующих адресов в отдельном файле. 2. Отчет в виде: адрес - ответ сервера. (Чтобы знать причину удаления из списка ...
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Необходимо написать макрос для excel для обработки товарнного ассортимента в соответствии с прайсами поставщиков. Что есть: есть интернет-магазин, который выгружает и загружает файлы CSV с описанием товара, наличием и ценой (Первый файл) - более 3000 позиций. Есть два поставщика, которые присылают пройс-листы с товарными остатками по складу (Второй и третий файл). Нужно: чтобы в столбце Первого файла "Наличие" проставлялось значение "1" если данное наименование товара есть во Втором или Третьем файле, либо ставилось значение "0", если данного товара нет на остатках в прайсах поставщиков. Если на складе поставщиков появился новый товар, которого нет в Первом файле, то необходимо чтобы данные ячейки подсвечивалист во Втором и Третьем файле.
Как я вижу реализацию этого: есть мой файл с магазина, есть прайслисты от поставщиков. например я все это копирую в одну книгу, но разные листы Excel. Затем с помощью макросов нажимаю «обновить» и у меня происходит обновление на листе с ассортиментом. Не знаю, примерно так наверное. Не знаю на сколько это реально?
Выгрузку с сайта и примеры файлов с остатками могу отправить.
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