SQL(MySQL) запрос

Базы данныхЗавершен4 заявки214 просмотров
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Есть три переменных для запроса: 1-целое число, 2-3 - строка.

Требуется select запрос при условии что одна или две переменных могут быть пустыми, условие where - отбор по непустым переменным.

Подробное описание:

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Любое из полей может быть пустым, одно всегда есть

MySQL
9 лет назад
irAlex
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
petdim
51 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$3
1 день
Дмитрий быстро справился с задачей, как и обещал. Рекомендую.
Хороший заказчик, хорошее ТЗ и своевременные ответы на возникшие вопросы.
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