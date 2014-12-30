SQL(MySQL) запрос

Есть три переменных для запроса: 1-целое число, 2-3 - строка.

Требуется select запрос при условии что одна или две переменных могут быть пустыми, условие where - отбор по непустым переменным.

Подробное описание:

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Любое из полей может быть пустым, одно всегда есть