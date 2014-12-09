Программа для решения оптимизационной задачи

Базы данныхЗакрыт1 заявка174 просмотра
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Необходимо написать программное обеспечение.

База данных + веб-интерфейс ввода-вывода параметров + оптимизационный алгоритм.

Количество таблиц 25-30.

Важное требование к исполнителю – знание оптимизационных алгоритмов, умение решать задачи с их помощью. Преимущество тем, которые имеют подобные задачи в портфолио.

Важно также умение строить удобные, красивые интерфейсы.

Технологии – SQL, JavaScript, PHP.

Продукт планируется как веб-сервис, с авторизацией пользователей, впоследствии многоязычный.

Краткое описание здесь

https://docs.google.com/document/d/1EJjatPw4IYoVRpYLczH6sharIf3F25pyd3h7ktNJBj0/edit

9 лет назад
dakrasnov
Данил 
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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