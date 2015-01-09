Переработать файл csv в соответствии с ТЗ

В запланированном задании 1 раз в месяц, Хранимая процедура в MS SQL 2008 выполняет обработку данных за прошедший календарный месяц. Необходимо изменить период обработки данных за последнюю неделю для указанного пользователя.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо в файле csv (каталог товаров более 65000 позиций) сделать привязки одних товаров к другим в соответствии с подробным ТЗ и образцом.
Условно говоря, товар "А" входит в такие-то наборы, а набор "В" имеет в своем составе такие-то товары.
Жду предложения с ценами.
Желательно все сделать в минимальные сроки.
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