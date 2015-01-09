Переработать файл csv в соответствии с ТЗ

Необходимо в файле csv (каталог товаров более 65000 позиций) сделать привязки одних товаров к другим в соответствии с подробным ТЗ и образцом.

Условно говоря, товар "А" входит в такие-то наборы, а набор "В" имеет в своем составе такие-то товары.

Жду предложения с ценами.

Желательно все сделать в минимальные сроки.