Офисное программирваниие

Необходимо написать программное обеспечение. База данных + веб-интерфейс ввода-вывода параметров + оптимизационный алгоритм. Количество таблиц 25-30. Важное требование к исполнителю – знание оптимизационных алгоритмов, умение решать задачи с их помощью. Преимущество тем, которые имеют подобные ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
(Word) Разработать процедуру, которая очищается документ от гиперссылок на интернет-ресурсы. Исходные ссылки должны по выбору пользователя переноситься в концевые или подстраничные сноски, новый документ или удаляться. Гиперссылки на документы должны сохраняться.
нужна да 19 декабря.очень срочна,по этому предмету зачет.помогите пожалуйста)))
- Похожие заказы
- Базы данных1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Нужно перенести БД с одного сайта на другой (на opencart). Бд интернет-магазина, нужно перенести название товара, изображение, цену, описание и краткое описание.Все подробности для исполнителя озвучу отдельно.Цена и сроки?Базы данных4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть файлы *.csv сумарно на 300 млн. строк. С них нужно периодично получать данные. Например: все строки, в которых в столбце "D" значение = 1, в "E" =12 Если файл результатов фильтрации имеет ...Базы данных9 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Есть база данных MySQL с таблицами в ней. Нужно провести следующие работы над 6 таблицами. Для каждой: 1. Внести изменения в столбцы - или добавить столбец или в имеющемся выборочно заменить данные 2. Сделать id таблицы в последовательности ...Базы данных8 заявокЗакрыт9 лет назад
есть база на mysql в ней почти все данные зашифрованы , но одна строчка есть которая и в зашифрованном и в расшифрованном виде...рассмотрю все предложения бюджет обговорим....Базы данных3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо выгрузить данные из программы АСУ "Портье". Формат выгрузки - xls. Структуру данных и несколько "экранов" программы можно увидеть на прикрепленных картинках. Выбранному исполнителю будут предоставлены исходники и административный доступ в программу. При добавлении заявки просьба указывать ориентировочную стоимость ...Базы данных3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо разработать удобную базу данных для электромонтажной организации. Немного из основных требований: 1) Просчет стоимости работ и материала для предложения клиенту в двух видах (эконом и стандарт) то есть чтобы я мог скинуть на ...Базы данных1 исполнительЗавершен9 лет назад
нужно: а) резервное копирование б) загрузка/выгрузка Exel (csv) в) добавление новых словосочетаний г) индикация количества словосочетаний в базе д) подсчет суммы "закавыченной" частотности пункт в) подробнее: - форма добавления в виде "text-area" и кнопки "Добавить" - формат данных в виде текстовых строк, разделитель ...Базы данных1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется разработка программы расчета по подбору комплектации электротехнического оборудования заказчиком, по имеющейся базе данных. В конечном итоге, программа должна Позволять при определенных выборе определенных технических параметров, сформировать код, желаемого продукта, и вывести макет.Базы данных12 заявокЗакрыт9 лет назад
требуется перенести сайт с базы данных mssql на mysql АртКонтракт – выставочное агентство и тематический узкоспециализированный интернет-каталог в области Изобразительного искус-стваБазы данных2 заявкиЗакрыт9 лет назад