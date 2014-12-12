Офисное программирваниие

(Word) Разработать процедуру, которая очищается документ от гиперссылок на интернет-ресурсы. Исходные ссылки должны по выбору пользователя переноситься в концевые или подстраничные сноски, новый документ или удаляться. Гиперссылки на документы должны сохраняться.

нужна да 19 декабря.очень срочна,по этому предмету зачет.помогите пожалуйста)))