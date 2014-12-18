Поддержка и сопровождение платформы "Галион"

В рамках проекта развития конфигураций платформы "Галион" требуется модифицировать документ "Приходная накладная".

Цель проекта - перевести гриды документа "Приходная накладная" с компоненты EhLib на DevExpress (QuantumGrid) с сохранением всей функциональности формы документа.

Перевод гридов стал необходимым по причине ограничения функциональности компоненты EhLib, например, в EhlLib невозможно нормально сортировать грид без сортировки датасета. Подобный перевод гридов уже был осуществлен в документе "Расходная накладная".

По результатам данного проекта возможно дальнейшее сотрудничество, поскольку конфигурации "Галион" находятся в постоянном развитии.

Информация о платформе "Галион" http://www.galionit.biz/index.php?id=2&lang=0

Раздел, где можно скачать ПО и SDK http://www.galionit.biz/index.php?id=10&lang=0

Ключи и полную версию платформы "Галион" предоставлю выбранному(ым) исполнителю(ям).

Сроки на задачу 7-10 дней с учетом изучения новой платформы.