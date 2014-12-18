Поддержка и сопровождение платформы "Галион"

Нужно написать учетную программу для автотранспортного предприятия. Таблиц данных – 6, у операциониста, который будет заниматься ей, – 8 действий ввода. Задание готово, аналог для примера есть. 1. сколько займет времени для написания такой программы? 2. сколько ...
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В рамках проекта развития конфигураций платформы "Галион" требуется модифицировать документ "Приходная накладная".
Цель проекта - перевести гриды документа "Приходная накладная" с компоненты EhLib на DevExpress (QuantumGrid) с сохранением всей функциональности формы документа.
Перевод гридов стал необходимым по причине ограничения функциональности компоненты EhLib, например, в EhlLib невозможно нормально сортировать грид без сортировки датасета. Подобный перевод гридов уже был осуществлен в документе "Расходная накладная".
По результатам данного проекта возможно дальнейшее сотрудничество, поскольку конфигурации "Галион" находятся в постоянном развитии.
Информация о платформе "Галион" http://www.galionit.biz/index.php?id=2&lang=0
Раздел, где можно скачать ПО и SDK http://www.galionit.biz/index.php?id=10&lang=0
Ключи и полную версию платформы "Галион" предоставлю выбранному(ым) исполнителю(ям).
Сроки на задачу 7-10 дней с учетом изучения новой платформы.
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