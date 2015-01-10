Проект "Наполнить базу данных Excel информацией"

$20
Базы данныхЗавершен5 заявок191 просмотр
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Проект «Наполнить базу данных Excel информацией: ссылка на сайт и контактный email».

Заказчик предоставляет Исполнителю базу данных в Excel.

База данных содержит 194 строки.

В базе данных 6 колонок:

1) порядковый номер

2) название организации

3) адрес организации

4) ИНН организации

5) ссылка на веб-сайт

6) контактный емейл.

В базе данных уже заполнены колонки 1 «порядковый номер», 2 «название организации», 3 "адрес организации" 4 ИНН организации.

Требуется заполнить колонки 5 и 6 сайт организации и контактный email.

Проверку правильности найденного сайта и емейл организации можно делать по ИНН и по адресу.

Условием оплаты является выполнение работы и предоставление базы данных Заказчику

На выполнение задачи срок 7 дней с момента старта.

Оплата 5 рублей за каждый правильно найденный сайт + емейл.

Оплата совершается в течение 1-3 дней с даты приемки работы.

Оплата совершается перечислением с WMR кошелька Заказчика на WMR кошелек Исполнителю.

9 лет назад
Capitan_
Игорь 
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
agmsk
51 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 дней назад
9 лет назад
$20
3 дня
Отзыв о проекте "Наполнить базу данных информацией". Работа выполнена качественно и гораздо быстрее установленного срока. спасибо!
Спасибо за проект, буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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