Восстановление и модернизация электронного каталога на базе БД ORACLE

Базы данныхЗакрыт1 заявка169 просмотров
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Требуется восстановить старый архив и в дальнейшем модернизировать базу данных. Модернизация включает в себя:

* исправление ошибок в запросах и процедурах СУБД;

* тестирование базы данных,

* оптимизация запросов к СУБД.

* работы с программным продуктом Oracle Database 10 g Standard EditionOne: o настройка автоматизированного управления дисковым пространством, устройствами хранения и памятью; o настройка автоматизированного резервирования и восстановления данных; o настройка автоматизированного управления сбора статистики с оптимизацией запросов.

* Установка и настройка фильтра счетчика в СУБД Oracle о количестве посещаемых гостей (ежедневный, еженедельный, месячный, годовой) ;

* Написать и добавить инструкцию или видеоролики для пользователей СУБД Oracle;

* Возможность прикрепление электронных копии документов в форматах pdf, jpeg. bmp и др.

* Возможности пользователей с доступом к БД:

* Удалять дублированные записи с одинаковым названием и автором.

* При удаления файла любого пользователя сохраняется копия в серверном архиве БД

* Фильтровать таблицу по любому полю и тексту

* Изменять данные в любом поле (кроме ID и вычисляемых полей) прямо в таблице или в отдельной форме (выбирается в настройках), отмечать несколько записей, удалять, печатать, экспортировать отмеченные

* Изменять или удалять сразу несколько записей в любой таблице базы данных с помощью формы "Групповое обновление" * Создавать новые хранимые поля для таблиц следующих типов: текстовое, числовое, Да/Нет, Дата и время

* Экспортировать данные любой таблицы в MS Excel или текстовый CSV-файл с учетом текущего представления таблицы

Oracle
9 лет назад
Saken_Shokubayev
Сакен Шокубаев 
33 годаКазахстан
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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