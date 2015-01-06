Консультация по PHP + MySQL

Требуется консультация.

Проблема в следующем: на сайте есть возможность добавления описания к загруженным изображениям, информация сохраняется в таблицу в формате BLOB.

При добавлении описания напрямую через phpmyadmin запись сохраняется, но на сайте не отображается.

Нужна помощь...