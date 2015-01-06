Консультация по PHP + MySQL

Нужна программа (База данных) поставщиков с быстрым поиском товаров которыми они торгуют и с правами доступа клиентам. Детали в предварительном ТЗ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется консультация.
Проблема в следующем: на сайте есть возможность добавления описания к загруженным изображениям, информация сохраняется в таблицу в формате BLOB.
При добавлении описания напрямую через phpmyadmin запись сохраняется, но на сайте не отображается.
Нужна помощь...
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