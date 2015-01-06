Консультация по PHP + MySQL

Базы данныхЗакрыт5 заявок150 просмотров
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Требуется консультация.

Проблема в следующем: на сайте есть возможность добавления описания к загруженным изображениям, информация сохраняется в таблицу в формате BLOB.

При добавлении описания напрямую через phpmyadmin запись сохраняется, но на сайте не отображается.

Нужна помощь...

PHPMySQL
9 лет назад
-MMM-
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
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