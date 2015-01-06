Программа для планограмм

Появилось сообщение, надо исправить Во время проверки базы данных '*****' были обнаружены таблицы имеющие тип InnoDB. Для их восстановления необходимо вмешательство администратора сервера. ocStore © 2009-2015 All Rights Reserved. Version 1.5.1.3
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Необходима база данных:
- с простым интерфейсом для ввода данных: изображение, название, артикул, линейные размеры
- возможность создания таблиц (как схема торгового прилавка) с линейными размерами
- вывод запрошенных элементов из базы данных в эту таблицу и размещение в нужно месте таблицы
- ограничение количества размещенных в таблице элементов (их изображений) линейными размерами
- возможность сохранения таблицы в программе и дальнейшее её редактирование
- сохранение данных в формате .pdf, .jpg
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