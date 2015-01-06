Программа для планограмм

Необходима база данных:

- с простым интерфейсом для ввода данных: изображение, название, артикул, линейные размеры

- возможность создания таблиц (как схема торгового прилавка) с линейными размерами

- вывод запрошенных элементов из базы данных в эту таблицу и размещение в нужно месте таблицы

- ограничение количества размещенных в таблице элементов (их изображений) линейными размерами

- возможность сохранения таблицы в программе и дальнейшее её редактирование

- сохранение данных в формате .pdf, .jpg