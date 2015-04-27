Девушка для обзвона по базе, общение с потенциальными клиентами

Требуется девушка / женщина для обзвона потенциальных клиентов с целью предложения им услуги, связанной с их веб-проектами. Работа на регулярной основе. Предложение ненавязчивое, то есть уговаривать клиента на покупку не придется

Подойдет для людей, имеющих свободный доступ в интернет, и возможность звонить в дневное рабочее время – домохозяйки, студенты, люди работающие в интернете из дома и тд.

Требуемые условия и функциональные обязанности:

- внятная грамотная речь без акцента

- коммуникабельность, способность четко донести предложение и получить нужную информацию

- постоянство и надежное выполнение работы ! Обучение и адаптация занимают определенное время, ищу постоянного., а не разового исполнителя.

- возможность выполнения звонков в дневное рабочее время. Доступность через скайп или icq в дневные часы по будням (примерно с 11:00 до 17:00 по МСК) и возможность оперативной координации звоноков со мной

- возможность совершать звонки через интернет (через скайп, IP телефон) (расходы на телефонную связь оплачиваются)

- составление отчетов по совершенным звонкам

- предоставление аудиозаписей звонков. Запись делается програмно, научу, не сложно

- обучаемость в отношении базовых web понятий и терминов

Клиентская база предоставляются

Как вести диалог, что предлагать и тд – это всё будет разъяснено

Предложение абсолютно «белое» – ничего незаконного или аморального, предлагается услуга для владельцев вебпроектов

Оплата:

В идеале хотелось бы найти не просто исполнителя, а надежного помощника с оплатой процента от сделок

Начать можно с таких условий: Повременная оплата за время диалогов: 1 минута – 5 рублей. Сверяется по отчету программы дозвона и записям.

В день в зависимости от загруженности продолжительность диалогов составляет 50–120 минут, при этом общее время с составлением отчетов, дозвоном и координацией 1.5–4 часа, соответственно заработок 250–600 рублей

можно договориться и на повременную оплату — 100 рублей за час

График работы: 3–4 дня в неделю по будням по 1–5 часов

Желающих поработать немного ради получения отзыва не беспокоить, отзыв даю после месяца сотрудничества.