Поддержка сервера

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Закрыт3 заявки115 просмотров

Необходим человек, который разбирается в серваке - сможет настроить автобэкапы и почистить сам сервер от ненужного ;)

10 лет назад
Stepan025
Степан 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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