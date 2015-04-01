Нужна помощь в решении проблем с почтой gmail

Добрый день,

существует постоянная проблема — не приходят письма на почту или же приходят с опозданием. Раньше от нас все письма шли в спам. О словах паразитах проинформированы, тут дело не в них, варианты с программами из которых делают рассылки тоже не подходит.

Вот что нам отвечает gmail - https://productforums.google.com/forum/#!category-topic/gmail-ru/%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5/V3a1pgYVt2M

У кого есть опыт и кто действительно может помочь прошу писать в личку.