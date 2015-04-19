Оператор службы поддержки онлайн компании

В данный момент мы развиваем направление службы живой онлайн поддержки, которым наша компания занимается уже несколько лет. Для этого требуются операторы.

Каждому оператору предстоит находиться у компьютера какое-то время и отвечать на вопросы клиентам чата. Мы предлагаем от 1 долл в час за такое присутствие, с повышением цены постоянным сотрудникам и увеличением потока. Набор информации, которую нужно предоставлять посетителям чата, достаточно простой и помещается в несколько ясных инструкциях.

Оплата любым удобным оператору способом еженедельно.

Присутствие — минимум 3 часа в день.

Сейчас нам требуется 4–5 операторов, для проекта продолжительностью 2–4 месяца. Работа посменно, без выходных, с возможностью организации гибкого графика и совмещения с другой работой/деятельностью.