Специалист технической поддержки (удаленно)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Закрыт33 заявки936 просмотров

Обязательно:

- Гражданство РФ;

- Выдержанность в работе с клиентами;

- Умение искать и находить решения;

- Исполнительность;

- Коммуникабельность.

Желательно:

- Опыт работы с популярными CMS (Wordpress, Bitrix, Joomla, Drupal и подобных);

- Понимание сетевых технологий (HTTP, SMTP, POP3, DNS). Имеется в виду, что вы знаете какие порты используются, где искать проблемы и как их чинить, ну или по крайней мере у вас есть желание не полениться и найти это в сети или спросить старших товарищей :)

- Женщины, не стесняйтесь, мы ждем запросов не только от "красноглазых"...

Условия:

- Заработная плата в белую с оформлением по ТК;

- Работа удаленная, занятость полная, один выходной, 10-12 часов без перерыва. Суть работы и круг задач:

a) Квалифицированные ответы на вопросы от клиентов через тикеты, онлайн мессенджеры, лив чат;

б) Помощь клиентам в решении их проблем: перегрузить выделенный сервер/ВПС, переключить версию PHP, указать на причины появления ошибок в работе хостинга, проверка работы почты/фтп и другие аналогичные.

в) Удаленное рабочее место предоставляется, у себя ничего заводить не требуется (нужны будут только: веб браузер, ssh клиент, клиент удаленного рабочего стола Windows)

г) Создание тикетов для клиентов по полученным на их ресурсы жалобам и контроль их решения.

д) Количество запросов в день - 3-10 по всем каналам.

Практикуется тестовый период работы: от 1 до 3 месяцев с выплатой компенсации.

Для постоянного устройства на работу необходимо будет приехать в Москву лично. В дальнейшем - примерно один раз в полгода по произвольному графику (для митингов команды и т.п.). Возможно совместительство с фрилансом.

PS. Заработная плата в пределах 15000-30000 рублей (примерно 280 - 560 долларов). Выплачиваться может на р/с или карты.

PPS. Уважамые соискатели:

а) о закрытии вакансии будет объявлено дополнительно.

б) уже есть несколько анкет, в которых ничего нет, кроме имени и времени регистрации. Хотелось бы чтобы вы приводили хотя бы базовую информацию о себе. Можно в личных сообщениях.

DrupalJoomlaPHPSMTPWordPress
10 лет назад
diman2008
Азер 
66 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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