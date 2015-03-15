Настроить роутер TP-link TL-WR842ND

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Закрыт2 заявки200 просмотров

Роутер после после отката с прошивки openwrt начал мигать постоянно лампочками. Необходимо залить заново стандартную прошивку.

10 лет назад
spektr116
Эдуард 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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