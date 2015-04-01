Необходимо отправить 30 пользователям сообщения 1. В таблице (предоставляем) берём запрос пользователя 2. Пишем пользователю определённый ответ (скрипты предоставляем) 3. Конечный результат переписки вносим в таблицу ...
Помощь по MS Office 2013
С воскресенья перестал работать MS Office 2013. После 5 минут нормальной работы любая программа (Outlook, Word, Excel) перестает работать, нужно срочно почин
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Служба поддержки28 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Обязательно: - Гражданство РФ; - Выдержанность в работе с клиентами; - Умение искать и находить решения; - Исполнительность; - Коммуникабельность. Желательно: - Опыт работы с популярными ...Служба поддержки33 заявкиЗакрыт10 лет назад
Сделать 8 скриншотов. Предложение актуально пока не снято с публикации. Только для граждан РФ!Служба поддержки1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Роутер после после отката с прошивки openwrt начал мигать постоянно лампочками. Необходимо залить заново стандартную прошивку.Служба поддержки2 заявкиЗакрыт10 лет назад
1. Клиент оставляет заказ на нашем сайте 2. Нужно позвонить и уточнить актуальность заказа 3. Продолжительность 1 звонка - не более 20 сек Шаблоны предоставляем, связь оплачиваем. Оплата моментальная: ...Служба поддержки6 заявокЗакрыт10 лет назад
При попытке регистрации через компьютер instagram ругается на мой IP, якобы он принадлежит прокси. Нужна помощьСлужба поддержки4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Получил недавно от хостера письмо- счастья, что мол 15 сайтов на вашем хостинге заражены Нужно вычистить вирус и устранить возможность дальнейшего заражения. Интересуют цены, сроки и гарантииСлужба поддержки16 заявокЗакрыт10 лет назад
- $25
Необходим человек, который разбирается в серваке - сможет настроить автобэкапы и почистить сам сервер от ненужного ;)Служба поддержки3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Приветствую, мне необходимо обзвонить ключевых клиентов (760) компании и донести до них информацию о новых услугах компании, потом внести результат разговора в систему. Используемые сервисы: Planfix.ru Skorozvon.ru ...Служба поддержки9 заявокЗакрыт10 лет назад
1. Согласовываем скрипт продаж 2. Базу для обзвона 3. Выполняете работу 4. Предоставляете отчет в двух видах (excel + записи) Рассматриваем как М и Ж пол. Желательно с опытом ...Служба поддержки2 заявкиЗакрыт10 лет назад