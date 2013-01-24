Перевести статьи с русского на итальянский.

Добрый и понимающий заказчик! По нелепой случайности неправильно друг друга поняли, и я сделала вместо итальянского перевода английский. На этом "приключения рокового заказа" не закончились, и когда я делала уже итальянский, то столкнулась с халатностью носителя, который якобы перепроверил текст. Приношу свои извинения! Мне очень стыдно! Другой бы на месте Андрея влепил отрицательный отзыв, а он вместо этого написал добрые слова, поразительно =)