Перевести статьи с русского на итальянский

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Завершен6 заявок189 просмотров

Перевести статьи с русского на итальянский.

Тематика: стоматология

Количество: 24 682 знаков (без пробелов)

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13 лет назад
malavata
Волков 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

TranslationEnRu
Олена 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
154 отзыва
13 лет назад
$44
2 дня
Спасибо большое Елене. Написала очень хороший перевод на английский. Рекомендую.
Добрый и понимающий заказчик! По нелепой случайности неправильно друг друга поняли, и я сделала вместо итальянского перевода английский. На этом "приключения рокового заказа" не закончились, и когда я делала уже итальянский, то столкнулась с халатностью носителя, который якобы перепроверил текст. Приношу свои извинения! Мне очень стыдно! Другой бы на месте Андрея влепил отрицательный отзыв, а он вместо этого написал добрые слова, поразительно =)

Заявки фрилансеров

TranslationEnRu
Олена 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
154 отзыва
13 лет назад

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