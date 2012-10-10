Проверка ошибок в тексте на итальянском

$10
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Закрыт5 заявок177 просмотров

Всем привет.

Мне надо удостовериться в правильности написаного.

Текст не большой.

13 лет назад
random2012
Кремник 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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