Перевод текста

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Закрыт9 заявок221 просмотр

Нужен качественный перевод рекламного текста. (10 коротких описаний товара на английском)

Количество знаков 3365.

При качественно выполненном задании возможны постоянные заказы. Текст во вложении.

срок сдачи - СТРОГО до 17.00 мск 14.10. Работа не будет оплачена при задержке в сроке.

13 лет назад
aoleynichev
Антон 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

cotbegemot
Дарья 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

cotbegemot
Дарья 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад

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