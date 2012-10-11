Регулярно требуется перевод текстов от 20 до 200 тысяч знаков с анлийского на русский язык. Тексты простые, нет никакой технической направленности или специфики, написаны простым языком. Чего хочется: человека, ...
Перевод текста
Нужен качественный перевод рекламного текста. (10 коротких описаний товара на английском)
Количество знаков 3365.
При качественно выполненном задании возможны постоянные заказы. Текст во вложении.
срок сдачи - СТРОГО до 17.00 мск 14.10. Работа не будет оплачена при задержке в сроке.
Выбранный исполнитель
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