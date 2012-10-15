Перевод текстов на афганский язык (дари)

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Завершен3 заявки273 просмотра

Перевод текстов на афганский язык (дари).

Сайт с текстами: koenig-invest.com/ru/

Переводим на афганский (Дари): О нас, Аналитика, Недвижимость, Бизнес, Иммиграция

13 лет назад
CTO_KOTOB
Артем 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

artem55555p
Артём 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад
$30
1 день
Заказывал Артему перевод сайта на афганский язык (дари). Сделал все точно в срок по хорошей цене. Спасибо!
Очень порядочный заказчик. Объяснил все подробно и дал четкое тз. Работой доволен. Надеюсь на длительное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

artem55555p
Артём 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад

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