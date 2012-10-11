Требуется перевод с русского на английский

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Закрыт4 заявки142 просмотра

Требуется перевод текста презентации с русского на английский.

Объем текста не большой, работа срочная.

Просьба обращаться только опытным переводчикам.

13 лет назад
whitenet
Андрей 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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