Регулярно требуется перевод текстов от 20 до 200 тысяч знаков с анлийского на русский язык. Тексты простые, нет никакой технической направленности или специфики, написаны простым языком. Чего хочется: человека, ...
Перевод сайта (светодиодное оборудование)
Требуется перевод сайта, занимающегося поставкой светодиодного оборудования на английский язык.
Объем - порядка 30 статей, каждая по 1,5к символов.
Сроки - обязательно до 18 октября.
Оплата - безопасная сделка, либо 50%предоплата/50%оплата по факту окончания работы.
в ЛС не беспокоить.
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