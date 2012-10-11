Проверка перевода на английский

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Закрыт9 заявок215 просмотров

Необходимо провести проверку перевода сайта на английский язык. Желательно, чтобы проверяющий был носителем языка или переводчиком, который длительное время проживает в англоязычной стране.

13 лет назад
dstar
43 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров