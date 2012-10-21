Прошу указать полную цену за перевод данного текста!
Перевод бизнес плана
Нужно сделать деловой перевод бизнес-плана .
Пришлите пожалуйста примеры -переведенных вами текстов (оригинал-переведенный )
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