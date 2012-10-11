Перевод статей англ. -> рус.

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Закрыт39 заявок391 просмотр

Качественный перевод статей (тематика - животный мир), с английского на русский.

ПИШИТЕ ЦЕНУ ЗА 100К с пробелами, Срок, Портфолио.

13 лет назад
shastra
45 лет
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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