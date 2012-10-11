Перевод статей англ. -> рус.

Необходимо регулярно переводить статьи (5-10 шт. в неделю) по сетевым технологиям с английского на русский. Я понимаю английский, так что смогу спорные моменты по технологиям помогать корректно решить. Примеры статей: http://h30507.www3.hp.com/t5/HP-Networking/Software-Defined-Networks-leadership-defined/ba-p/122819 ...