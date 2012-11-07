Перевод с английского текстов оружейной тематики

Для сайта chargedgun.ru нужно переводить с английского тексты для наполнения каталога.

В текстах характеристики и описание работы пневматического оружия. Объем одной страницы небольшой, около 1000 знаков, но позиций в каталоге больше 1000.

Оплата 2wmz за 1000 знаков без пробелов, скорость 10-20 статей в день. Нужно переводить и сразу же публиковать материал в каталоге на сайте.

Первые несколько текстов переводим вместе, чтобы определиться с терминологией.

Приветствуется опыт работы в тематике.