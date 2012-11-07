Перевод с английского текстов оружейной тематики

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Завершен8 заявок205 просмотров

Для сайта chargedgun.ru нужно переводить с английского тексты для наполнения каталога.

В текстах характеристики и описание работы пневматического оружия. Объем одной страницы небольшой, около 1000 знаков, но позиций в каталоге больше 1000.

Оплата 2wmz за 1000 знаков без пробелов, скорость 10-20 статей в день. Нужно переводить и сразу же публиковать материал в каталоге на сайте.

Первые несколько текстов переводим вместе, чтобы определиться с терминологией.

Приветствуется опыт работы в тематике.

13 лет назад
ZzMan
Павел 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

sobbber
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$100
3 дня
Ответственный и исполнительный переводчик. Менее чем за неделю освоилась в сложной и специфической оружейной тематике, после нескольких совместных переводов самостоятельно переводит и публикует каталог пневматического оружия на сайте chargedgun.ru более чем из 1000 позиций. Рекомендую, планирую долгосрочное сотрудничество.
Нереально терпеливый заказчик! помогал мне постоянно, подсказывал. мало таких хороших людей! Обратите внимание на исполнительность Павла! Все условия выполнил без вопросов. Буду рада сотрудничеству в дальнейшем

Заявки фрилансеров

sobbber
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад

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