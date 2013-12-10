Программирование на Wordpress. Адаптивная вёрстка

Необходимо перепрограммировать онлайн-каталог на вордпресc (smmarketing.bz/catalog_bt...

Адаптивная верстка реализована через Gymby Framework (gumbyframework.com/)

Вот некоторые доработки(остальное в полном ТЗ ниже):

1) Добавить функцию авторизации через соц. сети

2) Добавить функцию "расскажи друзьям и получи скидку", так чтобы после того как пользователь рассказал друзьям скидка автоматически вычитывалась из стоимости товара и из общей стоимости заказа.

3) Добавить функцию комментирования через ВК и FB, так чтобы формы комментов адаптировались под ширину экрана.

Все остальные доработки можно прочитать в ТЗ, так же прикреплен дизайн каталога в psd

Предоплата только по факту нескольких выполненных доработок, либо небольшая часть бюджета через БС остальное электронными деньгами или банковским переводом.

В отклике указывайте бюджет и сроки.