Ответственный программист PHP

Приветствую!

Требуются ответственные программисты на удалёнку.

Желательно иметь возможность постоянно быть на связи.

Необходимые знания: PHP, MySQL, javascript и т.д. (просьба указывать уровень компетенций, особенно если не заполнен профиль)

Предпочтительно владение хотя бы одной из распространённых CMS:

1. DRUPAL

2. Bitrix

Умение разбираться в чужом коде – несомненый плюс.

Однозначное и безоговорочное соблюдение сроков (которые сами и назовёте – никакого принуждения).

Местоположение значения не имеет.

Оплата договорная – обижать не будем.