при миграции сайта на другой хостинг одна база сломалась, нужно починить
Поключить сайт к системе smscoin.com
Добрый день, нужно подключить сайт к системе smscoin.com или ей подобной
Добавить так называемую систему смс-ключ.
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