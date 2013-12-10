Фронт-енд программист

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок171 просмотр

Нужен ответственный, не пропадающий программист для текущих работ по проекту.

Знания:

- JQuery, JS, AJAX;

- CSS;

- Twig;

- не бояться работать с чужим кодом, разбираться в нем.

Нужно будет закрывать баги, которые возникают на работающем проекте и дорабатывать/расширять готовый функционал.

AJAXCSSJavaScriptjQuery
11 лет назад
pekanov
39 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров