Приветствую! Требуются ответственные программисты на удалёнку. Желательно иметь возможность постоянно быть на связи. Необходимые знания: PHP, MySQL, javascript и т.д. (просьба указывать уровень ...
Фронт-енд программист
Нужен ответственный, не пропадающий программист для текущих работ по проекту.
Знания:
- JQuery, JS, AJAX;
- CSS;
- Twig;
- не бояться работать с чужим кодом, разбираться в нем.
Нужно будет закрывать баги, которые возникают на работающем проекте и дорабатывать/расширять готовый функционал.
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