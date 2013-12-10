Необходимо решение для сайта недвижимости. Пока ориентировочно остановились на Wordpress вот с таким шаблоном: http://demo1.cmsprosto.ru/ Варианта два: 1. Если можно, то доработать этот шаблон. ...
Вебсервис по подбору запчастей
Нужно разработать вебприложение для подбора запчастей для техники.
Есть готовая БД в MySQL.
Нужно что-то на подобии
Более подробно при личной переписке.
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