Вебсервис по подбору запчастей

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Закрыт9 заявок134 просмотра

Нужно разработать вебприложение для подбора запчастей для техники.

Есть готовая БД в MySQL.

Нужно что-то на подобии

http://777parts.net/

Более подробно при личной переписке.

MySQL
11 лет назад
10banov
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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