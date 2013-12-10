Многофункциональный калькулятор для iPad

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка99 просмотров

Многофункциональный калькулятор для iPad, с множеством зависимых данных и таблиц. Расчет эффективности, затрат и процентное соотношение. Полная разработка приложения для планшета iPad. Написание программного кода и дизайнерское оформление приложения.

11 лет назад
Leo_Lazerus
Леонид 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

web_botan
Эльвин 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
34 отзыва(-2)
11 лет назад
$250
4 дня
ОТЛИЧНО!!! Проект, который требовалось выполнить реально сложный с точки зрения специфики - медицинская тема, объема работы, написания программного кода и дизайнерского оформления. Я обращался в агентство, они 2 месяца мне проект сдать не могли, говорили, что код очень сложный, типа я слишком много от них хочу, мне случайно на глаза попался сайт http://www.penteil.com/, я посмотрел портфолио и решил обратиться к Эльвину. Оказалось это человек "слова" и "дела", вышел на связь моментально, все тонкости проекта уточнил, обговорили сроки, стоимость, всё схватывает на лету, я только подумал, а он мне уже готовый проект представил, да ещё и с анимацией приложение сделал! Заказчик я очень придирчивый, но в случае с Эльвином придраться просто не к чему!!! Все выполнено ИДЕАЛЬНО! Сказал за 4 дня все сделает и ведь сделал! Другие за 2 месяца не смогли, а он за 4 дня смог! КЛАСС! Приложение получилось просто "конфетка", на iPad работает превосходно! Думаю у моей компании найдётся ещё 1000 и 1 проект с которыми я обращусь к Эльвину! Буду и дальше только с ним сотрудничать, результат проверенный! Эльвин, ОГРОМНОЕ тебе человеческое СПАСИБО!!! ;)
Спасибо за интересный проект, сотрудничеством доволен на 100%! Задачу предоставил предельно ясно, со всеми комментариями - поэтому и лишних вопросов у меня не возникало) Оплата мгновенная. Надеюсь на дальнейшее продуктивное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

web_botan
Эльвин 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
34 отзыва(-2)
11 лет назад