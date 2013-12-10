Многофункциональный калькулятор для iPad

Спасибо за интересный проект, сотрудничеством доволен на 100%! Задачу предоставил предельно ясно, со всеми комментариями - поэтому и лишних вопросов у меня не возникало) Оплата мгновенная. Надеюсь на дальнейшее продуктивное сотрудничество!