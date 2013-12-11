требуется программист для работы над проектом, реализованном на фреймворке django. задачи: фиксинг текущих багов и доработка функционала проекта с паре с другим программистом. (в т.ч. разработка клиентского JS кода) плюсом ...
Восстановление сайта
Восстановление сайта на Друпал 7
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