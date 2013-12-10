требуется программист для работы над проектом, реализованном на фреймворке django. задачи: фиксинг текущих багов и доработка функционала проекта с паре с другим программистом. (в т.ч. разработка клиентского JS кода) плюсом ...
Исправление багов
Принципы работы, которых мы придерживаемся:
Все что можно сделать на уровне шаблона (папки), делаем в нем.
Все делаем исходя из того, что версии cms буду обновляться (используем стандартные переменные и т.п.)
Все что требует внесения изменений в код cms - упаковываем в виде архива upload. (но стараемся обходиться без этого)
Все меняемое в основном коде - комментим и оставляем исходные варианты.
Вся верстка должна соответствовать W3C.
Задача:
Есть сайт, который никак не можем запустить, т.к. много глюков. Joomla+Virtuemart.
Рабочая версия сайта - http://bladiks.tmweb.ru/
Изначальный шаблон - http://tmp.bladiks.tmweb.ru/
В приложении бэкапы обоих в akeeba.
Баг-лист:
Главная
Поиск по артикулу на сайте не работает
Категория
Допилить зум, что-б не показывал больше определённого размера при наведении и не менял пропорции изображения, в обзоре категории (пример 1 товар http://bladiks.tmweb.ru/katalog-tovarov/naruchniki.html )
После обновления поломалось переключение вида списка товаров (плитка, список, таблица)
Пагинация иногда съезжает http://shot.qip.ru/00eQ7P-3vNP0Sdtu/ (нужно в одну строчку)
Разбиение товаров на страницы (6,12,18,24,all) работать не хочет
Товар
Реализовать вкладку с видео (allvideos?)
Добавить надпись, что отзывы только для зарегистрированных
Корзина:
Способ доставки добавить Почта России (придумать как вписать такие условия в виртмарт - http://bladiks.tmweb.ru/dostavka-i-oplata.html)
не нужны условия обслуживания. убрать и сократить оформление на 1 шаг (http://shot.qip.ru/00eQ7P-3vNP0Sdtw/)
Модуль корзины работает странно (при удалении товара остается одна картинка)
Админка виртмарта:
Снимает с публикации товары с небольшим остатком? (проверить. до остатка 0 снимать с публикации не должно)
Бонус (задача не обязательная в тесте, однако вселяющая уверенность в профессионализме программиста):
Был написан компонент (в приложении) репликации базы данных товаров из - http://intimtovar.ru/download/products.csv он работает до сих пор и сформирован был предыдущим программистом в виде компонента Джумлы. Однако в нем так-же реализован функционал в клиентскую базу на intimtovar.ru POST запросами. Он работать перестал - заказу не присваивается общий номер, а так-же intimtovar.ru не получают корректные данные по заказам. Я так понимаю, что за передачу запросов отвечал измененный программистом файл - /administrator/components/com_virtuemart/models/orders.php (в приложении). Требуется наладить отправку заказов и присвоение им номеров.
На стороне intimtovar.ru можно мучать данные персоны (перешлю на почтут, тут не разрешают).
Результат работы жду от Вас в виде архивов для загрузки на сайт (только измененные файлы). Готов ответить на любые вопросы и дать пояснения.
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