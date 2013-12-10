Исправление багов

Принципы работы, которых мы придерживаемся:

Все что можно сделать на уровне шаблона (папки), делаем в нем.

Все делаем исходя из того, что версии cms буду обновляться (используем стандартные переменные и т.п.)

Все что требует внесения изменений в код cms - упаковываем в виде архива upload. (но стараемся обходиться без этого)

Все меняемое в основном коде - комментим и оставляем исходные варианты.

Вся верстка должна соответствовать W3C.

Задача:

Есть сайт, который никак не можем запустить, т.к. много глюков. Joomla+Virtuemart.

Рабочая версия сайта - http://bladiks.tmweb.ru/

Изначальный шаблон - http://tmp.bladiks.tmweb.ru/

В приложении бэкапы обоих в akeeba.

Баг-лист:

Главная

Поиск по артикулу на сайте не работает

Категория

Допилить зум, что-б не показывал больше определённого размера при наведении и не менял пропорции изображения, в обзоре категории (пример 1 товар http://bladiks.tmweb.ru/katalog-tovarov/naruchniki.html )

После обновления поломалось переключение вида списка товаров (плитка, список, таблица)

Пагинация иногда съезжает http://shot.qip.ru/00eQ7P-3vNP0Sdtu/ (нужно в одну строчку)

Разбиение товаров на страницы (6,12,18,24,all) работать не хочет

Товар

Реализовать вкладку с видео (allvideos?)

Добавить надпись, что отзывы только для зарегистрированных

Корзина:

Способ доставки добавить Почта России (придумать как вписать такие условия в виртмарт - http://bladiks.tmweb.ru/dostavka-i-oplata.html)

не нужны условия обслуживания. убрать и сократить оформление на 1 шаг (http://shot.qip.ru/00eQ7P-3vNP0Sdtw/)

Модуль корзины работает странно (при удалении товара остается одна картинка)

Админка виртмарта:

Снимает с публикации товары с небольшим остатком? (проверить. до остатка 0 снимать с публикации не должно)

Бонус (задача не обязательная в тесте, однако вселяющая уверенность в профессионализме программиста):

Был написан компонент (в приложении) репликации базы данных товаров из - http://intimtovar.ru/download/products.csv он работает до сих пор и сформирован был предыдущим программистом в виде компонента Джумлы. Однако в нем так-же реализован функционал в клиентскую базу на intimtovar.ru POST запросами. Он работать перестал - заказу не присваивается общий номер, а так-же intimtovar.ru не получают корректные данные по заказам. Я так понимаю, что за передачу запросов отвечал измененный программистом файл - /administrator/components/com_virtuemart/models/orders.php (в приложении). Требуется наладить отправку заказов и присвоение им номеров.

На стороне intimtovar.ru можно мучать данные персоны (перешлю на почтут, тут не разрешают).

Результат работы жду от Вас в виде архивов для загрузки на сайт (только измененные файлы). Готов ответить на любые вопросы и дать пояснения.