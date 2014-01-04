PHP-программист

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок211 просмотров

Ищу опытного программиста с отличным знанием своего дела.

Умение разбираться в чужом коде обязательно.

Придется работать с проектами не только на стандартных cms, но и на самописных.

Большим плюсом будет знание фреймворков.

Работа попроектная, оплата по выполнению каждого проекта, на больших проектах - поэтапная.

Оставляйте в заявке контакты, ссылку на выполненые проекты, инфо о своем опыте.

Заявки типа "+" и "готов" рассматриваться не будут.

PHP
11 лет назад
Mister_V
Виктор 
41 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
8 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

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